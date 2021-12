Vinte e uma forças políticas nos boletins de voto nas eleições legislativas

Vinte e uma forças políticas vão constar nos boletins de voto nas eleições legislativas de 30 de janeiro, entre as quais quatro coligações, segundo informação disponibilizada esta quinta-feira pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

De acordo com o resultado dos sorteios para a ordem das candidaturas realizados na terça-feira nos 22 círculos eleitorais, e divulgado hoje no 'site' da CNE, Lisboa é o círculo com mais candidatos no boletim de votos, 21 ao todo.

O Livre é o primeiro partido no boletim de voto de Lisboa e o Chega o último, ambos partidos que elegeram um deputado por este círculo nas legislativas de 2019.