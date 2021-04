Viseu saiu à rua para se despedir de Almeida Henriques

Milhares de pessoas saíram esta segunda-feira à rua, em Viseu, para se despedir de António Almeida Henriques, presidente da autarquia que morreu vítima de Covid-19 após um mês internado no hospital.





Mesmo tendo em conta o contexto pandémico que se vive, os viseenses encheram as artérias da cidade por onde passou o cortejo fúnebre.O veículo com o féretro parou ainda em frente aos Paços do Concelho onde foi realizada uma homenagem, com um minuto de silêncio. Ali estavam os familiares do autarca, executivo camarário, membros do Governo – Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, e Ana Abrunhosa, ministra da Coesão –, Rui Rio, autarcas e deputados da Assembleia da República.