Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Visita de António Costa a Luanda está a ser preparada e acontece em breve

Data oficial ainda está por divulgar.

Por Lusa | 17:29

O novo embaixador de Angola em Portugal, Carlos Fonseca, disse esta quarta-feira que está em preparação a deslocação do primeiro-ministro português, António Costa, que deverá acontecer "muito brevemente".



Carlos Fonseca falava à imprensa à margem da VIII reunião de embaixadores, aberta esta quarta-feira, em Luanda, pelo Presidente angolano, João Lourenço, para debater durante três dias questões ligadas à Política Externa de Angola e à Estratégia de Inserção no Contexto Internacional Atual.



O diplomata angolano, recentemente nomeado para o cargo, disse encarar com "otimismo" as novas funções, admitindo que "há muitos desafios" pela frente.



"Com certeza que irei fazer o meu melhor para que os resultados sejam melhores ainda. Há muitos desafios", disse Carlos Fonseca.



Questionado pela Lusa sobre a viagem oficial do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, a Luanda, o embaixador de Angola em Lisboa referiu que ainda não há uma data oficial, mas estão em curso trabalhos de preparação para a sua concretização.



"Não sei ainda a data concreta, mas está a trabalhar-se nisso. Estou a acabar de assumir funções e ainda estou a entrar nos dossiês portugueses, mas vai ter lugar e não para muito tempo. Brevemente", referiu.