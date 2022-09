A Câmara Municipal de Lisboa (CML) vai pagar mais de trinta milhões de euros para ter o Papa em Lisboa”, revelou na terça-feira Carlos Moedas em entrevista à CMTV. O Papa Francisco vai marcar presença em vários eventos, na zona da Expo, na Avenida da Liberdade e no Parque Eduardo VII. No entanto, o encontro de Francisco com os cerca de 30 mil voluntários no último dia da Jornada Mundial da Juventude foi transferido para Oeiras. Apesar disso, Carlos Moedas rejeitou que a alteração fosse um problema. “Há muitas iniciativas programadas, é natural termos algumas conjuntas com Oeiras ou até Cascais”, disse o presidente da câmara.









O evento estava programado para Lisboa, mas divergências com o Governo sobre a partilha de despesas levaram à opção por Oeiras, onde será aproveitado o recinto do Nos Alive .

Nesta entrevista, Carlos Moedas classificou o plano de ajuda do Governo de “pouco ambicioso”. “Os lisboetas sentem-se estrangulados pelos impostos”, disse, adiantando que a CML vai devolver 3% do IRS e oferecer consultas a custo zero e transportes públicos grátis para os maiores de 65 anos. Os estudantes com menos de 23 anos também terão passe gratuito.