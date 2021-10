Vítor Moreira, Hugo Carvalho e João Montenegro na direção de campanha de Rui Rio

O deputado Hugo Carvalho, o dirigente João Montenegro e o presidente da Assembleia de Secção do PSD de Vila Nova de Famalicão Vítor Moreira integram a direção de campanha de Rui Rio para as diretas no partido.

De acordo com um comunicado da candidatura, a direção de campanha do atual presidente e recandidato ao cargo - encabeçada pelo vice-presidente do PSD Salvador Malheiro, como já tinha sido divulgado - integra "para já" nomes como Vitor Moreira, presidente da Assembleia de Secção do PSD de Vila Nova de Famalicão, e Rui Rufino, secretário distrital do PSD de Santarém).

O deputado Hugo Carvalho, cabeça de lista pelo Porto nas últimas legislativas, e João Montenegro, secretário-geral adjunto da atual direção (cargo que já ocupou durante a liderança de Pedro Passos Coelho) e antigo diretor de campanha de Santana Lopes nas eleições diretas de 2018 são os outros nomes avançados, numa estrutura a que se "juntarão ainda outros destacados militantes a anunciar brevemente", segundo a candidatura.

O presidente do PSD, Rui Rio, apresentou publicamente a sexta-feira a sua recandidatura ao cargo, uma semana depois de o eurodeputado Paulo Rangel ter anunciado ser candidato às diretas.

A direção de campanha da candidatura de Paulo Rangel à presidência do PSD é liderada pelo seu assessor Pedro Esteves e integra o deputado Emídio Guerreiro, o ex-presidente do PSD/Setúbal Bruno Vitorino e o líder do PSD/Coimbra, Paulo Leitão.

O Conselho Nacional do PSD marcou eleições diretas para eleger o presidente do partido para 04 de dezembro e o Congresso para entre 14 e 16 de janeiro, em Lisboa.