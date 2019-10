Vitória do PS foi unânime às 20h00 nas projeções à boca das urnas

Todas as projeções da noite eleitoral avançadas às 20h00 pela RTP1, SIC, TVI e CMTV acertaram nos resultados finais: PS foi o vencedor destas legislativas, seguido do PSD, BE, CDU, CDS-PP e PAN; a direita registou uma derrota muito significativa; e os pequenos partidos ganharam uma nova expressão - com a Iniciativa Liberal, Livre e Chega a estrearem-se no Parlamento.A SIC foi a única estação a acreditar numa possibilidade, embora remota, de maioria absoluta para o PS - o que não veio a acontecer -, enquanto a TVI optou por um cenário mais pessimista, com um máximo de 38,5%.A abstenção registou, mais uma vez, números preocupantes (superiores a 40%).