O primeiro-ministro elogiou esta segunda-feira o trabalho de António Vitorino como diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), considerando que prestigiou Portugal e que com o português na liderança se prestou melhor serviço do que antes.

Esta posição foi transmitida por António Costa, em declarações aos jornalistas, no final da reunião de trabalho com a primeira-ministra islandesa, Katrin Jakobsdotti, em Reiquiavique.