Vitorino Silva garante: “Votos de protesto rasgo-os a todos”

O candidato Vitorino Silva rejeita ser rosto dos votos de protesto e prefere representar “descontentes moderados”, demarcando-se do candidato do Chega. ‘Tino de Rans’, como é conhecido, lembra que alertou Marcelo para o risco de marcar eleições em janeiro.





CM – Foi a grande surpresa das últimas presidenciais, com mais de 152 mil votos. O que acha que acontecerá agora?





Vitorino Silva -Vou ter mais um voto. O objetivo desta candidatura é ter respeito pelos que votaram e pelos que não votaram e mudaram de ideias e será com esses que terei mais um voto.





–Algumas pessoas votaram em si pela simpatia, por ser genuíno. É candidato de protesto?





- Votos de protesto rasgo-os, todos os meus votos são de confiança. Sei que tenho votos de descontentes, mas a culpa não é minha, é de quem governa. Tenho votos de descontentes e há dois tipos de descontentes: os descontentes ressabiados e os descontentes moderados.





–Os seus são os moderados?





- Vou lutar pelo voto dos descontentes moderados.





–Tem noção que André Ventura é um fator novo e todas as sondagens apontam para isso...





- A primeira sondagem que me vejo é esta. Há 15 dias ninguém levava o Tino a sério e poucos dias depois está a 7,5 pontos de Ventura e Ana Gomes. A grande sondagem é a do dia 24.





–Disse que se o povo for para casa também vai. Defende eleições em confinamento?





- A 8 de setembro, quando anunciei que ia ser candidato, pedi para não haver eleições em janeiro porque faz um frio de rachar. E os idosos, que lutaram para que eu me possa candidatar não iam sair depois de terem estado meses presos nos lares. Arriscam a ir das urnas eleitorais para as outras urnas. Não me levaram a sério, mas eu sou do povo e falo verdade. Pedi uma audiência a Marcelo e enviei uma carta para todos os órgãos de comunicação a alertar que a razão era a data das eleições, porque em janeiro podíamos ter 10 mil casos e cem mortes [diários]. Eu disse isto, entrei em Belém e o Presidente não disse nada. Quando cheguei cá fora, pensei que ia ter jornalistas para pedir que me ajudassem a adiar as eleições, porque os idosos têm que ser protegidos, e não estava ninguém. As pessoas acordaram agora e fico triste.





–Foi recebido como presidente do R.I.R que, nas urnas, vale menos do que o Vitorino. Nas legislativas teve 35 mil votos...





- Nenhum rio nasce no mar e o R.I.R é um partido humilde. Mas o R.I.R teve tantos votos como um homem que já foi primeiro-ministro, foi presidente do Sporting, eurodeputado e presidente da Câmara da Figueira [Santana Lopes]. E nós tivemos zero de montra.





–Como recolheu assinaturas?





- O meu gabinete é a rua e sabia que tinha de arranjar uma média de cento e tal assinaturas por dia. Fazia uma rua por dia no Porto, e ao fim de semana ia para os hipermercados, à beira dos carrinhos, onde havia gel.





–Quem o apoia?





- O povo, sou assessorado por 10 milhões de portugueses.





–O abraço de 1999 a António Guterres foi montado pelo PS?





- Ninguém sabia quem era o Tino, pensavam que era um produto do Edson Ataíde. Se soubessem que ia haver aquele número pode ter a certeza de que me ofuscavam.





–Teve esperança de chegar a deputado? Acha que o PS foi injusto consigo?





- Não mando no PS e tenho orgulho em ter sido do PS.





–Saiu quando António Guterres deixou de ser líder...





- Saí ao mesmo tempo e ele chegou a secretário-geral da ONU. Nunca perdi o equilíbrio, que é sinal de tino, e fui à volta e também hei de chegar a algum lado.





–De que candidato se sente mas próximo?





- Tenho respeito por todos, sinto-me próximos de todos.





–Então são todos iguais, é isso?





- Não, mas trato todos com respeito. Se não respeitar adversários não respeito a democracia.





–Criticou há dias o ambiente dos debates em 2016 e com a contratação de jornalistas...





- Há cinco anos fui ao debate na TVI e fiquei triste quando vi que o homem que me estava a entrevistar foi para assessor. Fui à SIC, quem nos recebeu foi a [Maria João Ruela] que também foi para assessora.





–Quem convidaria para a Casa Civil?





- Olhe, a si que me entrevistou agora não era. Eu tenho ética.