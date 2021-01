Vitorino Silva longe da meta mas satisfeito com resultados nas Presidenciais

V itorino Silva ficou longe do seu objetivo: na primeira reação às projeções, o candidato disse que o seu objetivo era ter mais um voto do que há cinco anos, mas não conseguiu tal objetivo. Mesmo assim, venceu alguns candidatos nalguns distritos do Norte, como o Porto. Mas perdeu na freguesia de Rans, de onde é natural, para Marcelo Rebelo de Sousa.









‘Tino de Rans’, como é conhecido, deixou este domingo claro qual era o seu objetivo para as Presidenciais 2021: “Se eu tiver 152 090 votos, para mim, é uma vitória”. E acrescentou: “Esta candidatura foi a prova de que um homem simples, do Porto, de uma terrinha pequenina deste País pode lutar de igual para igual se lhe derem as mesmas oportunidades”.

Depois, Vitorino Silva mostrou-se “muito contente” com a votação nas eleições, apesar da gravidade da pandemia de Covid-19: “Foi uma lambada de luva branca para aqueles politólogos que têm interesse em muita abstenção”.





Revelou ainda que tentou ligar a Marcelo, mas observou que o Presidente da República reeleito não atendeu o telefone.



Cronologia do dia



11h45



O candidato votou na Junta de Freguesia de Rans, concelho de Penafiel, sem haver filas.





13h00



Almoçou em casa , vitela assada, prato favorito, com a mulher e a filha.





16h00



Vitorino Silva passeou sozinho, durante uma hora, na freguesia de Rans, para refletir.





19h30



Jantou, na companhia da mulher e filha, arroz de pato feito por um familiar.