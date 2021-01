Vitorino Silva no combate à abstenção com apoio dos jovens

Desafiado por estudantes universitários, Vitorino Silva não teve ontem qualquer dúvida: "A abstenção é o meu principal adversário." O candidato a Belém voltou a fazer campanha a partir de casa, em Rans, focado nas questões da educação. "Toda a gente sabe que o voto é o maior património e anda muita gente a desbaratar", afirmou.O líder do partido RIR não poupou elogios aos jovens, que considera estarem verdadeiramente interessados na política, e deixou um novo apelo ao voto. "Vocês, quando se mobilizam, mobilizam-se a sério. Vocês gostam de política, interessam-se por política, não gostam é dos políticos", defendeu.O candidato argumentou que o Superior devia estar mais próximo das necessidades do mercado de trabalho e não escapou à atualidade no que respeita ao ensino: sobre o fecho iminente das escolas, avisou, os apelos dos médicos não podem ser ignorados. "Se a linha da frente pede para fecharem as escolas... Eu acredito muito mais nos médicos", insistiu.