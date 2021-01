Vitorino Silva só quer ter "mais um voto" do que há cinco anos e aguarda otimista pelos resultados

O candidato presidencial Vitorino Silva confessou domingo que só quer "ter mais um voto" do que há cinco anos, mostrando-se esperançoso com a possibilidade de ter mais votos do que em 2016, em reação às primeiras projeções.

"Eu só acredito numa sondagem que é a da contagem dos votos mas estava em zeros durante muito tempo (...) Agora é esperar pelos resultados. Acho que devo estar orgulhoso pelo caminho que tive e é um bom caminho", considerou o candidato.

Vitorino Silva, mais conhecido por 'Tino de Rans', que está a acompanhar os resultados das eleições presidenciais a escassos metros de sua casa, em Rans, Penafiel, acrescentou ainda que será uma "honra ficar em sétimo lugar apesar de haver oito pessoas no boletim de voto", referindo-se a Eduardo Baptista, que não conseguiu assinaturas suficientes para a oficialização da candidatura.

"Toda a gente sabe que o meu grande objetivo é ter mais um voto e estou esperançado e acho que posso conseguir mais um voto", disse à Lusa o candidato, ao telefone.

Momentos depois, em declarações aos jornalistas em Penafiel, Tino acrescentou que fez "uma campanha limpinha", "sem padrinhos, sem pai, apenas com apoio de amigos" provando, segundo o próprio, que "é possível qualquer português ser candidato", deixando um apelo: "não tenham medo".