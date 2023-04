"Vivemos tempos muito difíceis", diz Carlos Moedas sobre polémicas com Galamba e ex-adjunto

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, referiu, em exclusivo à CMTV, que se vivem "tempos muito difíceis" na política portuguesa na sequência da última polémica no Governo que levou à exoneração do adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro.À margem de um evento em Lisboa, Carlos Moedas evitou comentar o caso que envolve João Galamba e o Serviço de Informações e Segurança (SIS). "Eu sou o presidente da Câmara de Lisboa, portanto eu não faço comentários sobre casos no Governo", começou por dizer."Mas a verdade é que vivemos momentos muito difíceis. Aquilo que o presidente da Câmara pode garantir é estabilidade, estabilidade para a cidade, a serenidade, o trabalho, que é este trabalho que todos os dias faço com as pessoas de estar a trabalhar para Lisboa e com os lisboetas", destacou o autarca.Recorde-se que Frederico Pinheiro foi demitido na quarta-feira e acusa João Galamba de querer omitir informação à comissão de inquérito à TAP sobre a "reunião preparatória" com a ex-CEO. O ministro das Infraestruturas negou "categoricamente" as acusações do adjunto exonerado, referindo ainda que, "pelo contrário", "toda a documentação solicitada pela CPI foi integralmente facultada".