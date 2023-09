Focada no futuro mas sem anunciar a recandidatura, Ursula von der Leyen discursou na quarta-feira pela última vez neste mandato como presidente da Comissão Europeia.Em Estrasburgo, França, abriu as portas ao alargamento da União Europeia com países de Leste como a Geórgia, Moldávia e, principalmente, a Ucrânia, que destacou ter dado “grandes passos” para poder aderir à União, mas que a “adesão tem base no mérito”.Ursula defendeu o Green Deal (Acordo Verde) para uma transição ecológica e usou os incêndios e cheias na Europa este verão para destacar que “o Planeta está a ferver”, além de anunciar uma investigação às subvenções para carros elétricos vindos da China.