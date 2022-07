Von der Leyen apela a Macedónia do Norte para apoiar proposta da UE que lança processo de adesão

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu esta quinta-feira ao Parlamento da Macedónia do Norte para apoiar a proposta comunitária destinada a ultrapassar as divergências com a Bulgária que impedem o início das negociações de adesão à UE.

"Julgo ser o momento para que a Macedónia do Norte siga em frente. Devemos aproveitar esta oportunidade para começar as negociações já na próxima semana", disse Von der Leyen num discurso perante o Parlamento de Skopje, onde está previsto o debate para uma proposta de compromisso, redigida durante a presidência francesa da União Europeia (UE).

"Questões bilaterais como a interpretação da história não são uma condição para que se promovam negociações de adesão", disse a presidente da Comissão Europeia numa alusão aos problemas linguísticos que impeliram a Bulgária a vetar durante os dois últimos anos o começo das negociações, um bloqueio que levantou há poucas semanas.