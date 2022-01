Votação na hora recomendada para eleitores isolados decorreu com normalidade em Carnide

Na escola básica de Carnide, em Lisboa, o período recomendado para a votação das pessoas em situação de isolamento, devido à Covid-19, decorreu este domingo com normalidade, não se registando diferenças em relação ao resto do dia.

Entre as 18h00 e as 19h00, hora recomendada para a votação dos cidadãos em situação de isolamento (a última do horário de funcionamento das urnas), foram poucas as pessoas que entraram nos portões da Escola Básica Luz-Carnide para exercer o direito de voto, vendo-se apenas alguns jovens e poucas famílias com crianças, constatou a agência Lusa no local.

À entrada, os cidadãos que procuravam exercer o direito de voto eram recebidos por assistentes da Junta de Freguesia de Carnide que lhes desinfetavam as mãos e lhes davam as indicações para as respetivas mesas de voto.

Lá dentro, os membros da mesa recebiam os votos munidos de luvas, mas sem outras proteções especiais, além da máscara, num cenário semelhante ao verificado desde a abertura das urnas (08h00).

Em declarações à Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa, explicou que essa normalidade em todos os períodos de votação se deveu à sensibilização prévia que foi feita junto de todos os membros da mesa e das restantes pessoas que participaram neste processo eleitoral.

"A determinada altura conversamos com todos os membros de mesa no sentido de também estarmos todos preparados e devidamente equipados, ou extremamente sensibilizados, e disponíveis para acolher todos aqueles que quisessem vir exercer o seu direito de voto. Qualquer um de nós poderia estar numa situação de isolamento ou numa situação de infetados. Portanto, quisemos desenvolver aqui uma empatia", apontou o autarca.

Fábio Sousa referiu que ao longo do dia todo o processo de votação "decorreu com normalidade", excetuando as primeiras horas, devido à contagem dos votos antecipados.

"Houve aqui, inicialmente, uma abertura mais atribulada das secções de votos porque numa ou noutra o número de pessoas que votaram em mobilidade foi muito grande. No caso de Carnide nós estamos a falar de mais de 1.000 votos antecipados. Ao longo do dia aquilo que nós fomos sentido é que as pessoas se sentiram seguras a vir votar", contou.

Mais de 10 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro foram hoje chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo.

Tendo em conta a atual situação da pandemia, o Governo decidiu que os eleitores em isolamento podiam votar presencialmente, depois de ter pedido um parecer ao conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República. O executivo recomendou que votassem entre as 18:00 e as 19:00, aconselhando os restantes cidadãos a fazê-lo entre as 08h00 e as 18h00.

As projeções das televisões para a abstenção nestas legislativas situam-se entre os 40% e os 54%.

A RTP avançou às 19:00 uma previsão de abstenção de 49% a 54%, a SIC com 45% a 49% e a CNN entre os 40% e os 44%.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC, TVI e CMTV dão a vitória ao PS nas eleições legislativas de hoje, com entre 36,6% e 42,6% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 26,7% e 32,7%.

De acordo com as projeções, o Chega tem entre 3,8% e 8,5% enquanto a Iniciativa Liberal (IL) entre 3,5% e 8,5%. Bloco de Esquerda pode ter de 2,4% a 7% e a CDU de 2,5% a 6,8%.

O intervalo de projeções para o CDS-PP vão de 0,1% a 3,6%, enquanto para o PAN a variação é de 0,2% a 3,7%. Para o Livre, as projeções variam entre 0,2% e 3,7%.