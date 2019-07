Votações para eleger o novo presidente do Parlamento Europeu já começaram

As votações para para eleger o novo presidente do Parlamento Europeu já começaram. A votação para a presidência está a decorrer durante a manhã desta quarta-feira.



Finalizada a primeira votação dos eurodeputados e contados os votos, concluiu-se que não foi suficiente para escolher o presidente do Parlamento Europeu.





com vista à eleição do presidente do Parlamento Europeu nos próximos dois anos e meio.

O italiano David Sassoli ficou apenas a sete votos da eleição, falhando assim a primeira ronda de votações

Ska Keller - 133

Sira Rego - 42

Savid Sassoli - 325

Jan Zahradil - 162



Na primeira ronda de votações foram 735 os votos expressos, 73 votos nulos e 662 votos expressos válidos. A maior absoluta necessária era de 332 votos.



A segunda ronda de votações começa às 11h40 desta quarta-feira (10h40 em Portugal continental). Os quatro candidatos mantêm-se e não entrou mais nenhum nome na corrida à presidência do Parlamento Europeu.

Recorde que só será tomada uma decisão caso um dos candidatos assegure a maioria absoluta, ou seja, pelo menos 50% dos votos mais um.



O italiano David-Maria Sassoli, candidato da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, deverá ser eleito presidente do Parlamento Europeu.



Ska Keller, dos Verdes, Sira Rego, do grupo da Esquerda Unitária, e Jan Zahradil, dos Conservadores e Reformistas, são os restantes candidatos ao cargo.

Se neste primeira volta de eleições os eurodeputados não for eleito o novo líder do Parlamento Europeu, será realizada uma segunda volta onde podem entrar na corrida outros candidatos.



Esta terça-feira, outros nomes foram propostos pelo Conselho. Ursula Von Der Leyen foi proposta para presidente da comissão, do PPE, Charles Michel para presidente do Conselho, dos Liberais, Josep Borrell para Alto Representante para a Política Externa e Christine Lagarde para a presidência do BCE.