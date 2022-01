Voto antecipado e soluções de governo dominam primeiro dia de campanha para as legislativas

O voto antecipado em mobilidade, para o qual o secretário-geral do PS se inscreveu, e as soluções de governo na sequência das eleições dominaram o primeiro dia de campanha oficial para as legislativas de 30 de janeiro.

De manhã, antes de viajar para os Açores, o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, António Costa, anunciou a sua inscrição para votar antecipadamente no próximo dia 23, no Porto, e apelou à mobilização dos eleitores para que se ultrapasse o que classificou como uma das crises políticas "mais perigosas" da democracia portuguesa.

"Uma crise que foi aberta exatamente no momento em que estavam reunidas todas as circunstâncias para virar a página desta pandemia, prosseguindo com políticas económicas que têm garantido crescimento, emprego e justiça social", declarou António Costa à agência Lusa, no dia em que abriram as inscrições para o voto antecipado em mobilidade.