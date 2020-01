Voto de simpatizantes do PS custa 12 euros

Os perto de 500 simpatizantes socialistas que vão votar pela primeira vez nas eleições diretas para o cargo de secretário-geral do partido, marcadas para os dias 15 e 16 de maio, terão de pagar cerca de 12 euros.

"Os simpatizantes terão de pagar uma contribuição única, cujo montante surgirá na sequência de uma proposta a apresentar pelo Secretariado Nacional do PS e que poderá ser na ordem dos 12 euros", adiantou à Lusa o secretário nacional do PS para a Organização, Hugo Pires. "Em dois anos, cada militante do PS paga ao partido 24 euros", justificou.

O PS estima em cerca de 500 os simpatizantes em condições de votar. A este número acresce o universo de militantes com capacidade eleitoral ativa e que, numa estimativa provisória, se situará entre 60 mil e o máximo de 80 mil. Estão em condições de votar nas eleições diretas os simpatizantes registados até seis meses antes do ato eleitoral, ou seja, neste caso, até meados de novembro passado.

A possibilidade dos simpatizantes terem direito de voto na eleição do líder do partido foi aberta há dois anos, na sequência de uma alteração estatutária que consagrou a existência de um Registo Nacional de Simpatizantes do PS.

Os regulamentos das eleições diretas para o cargo de secretário-geral e da eleição de delegados para o do XXIII Congresso Nacional do PS, que se realiza em Portimão entre 30 e 31 de maio, foram aprovados por unanimidade na última Comissão Nacional do PS, no sábado.Em 2014, o PS realizou primárias abertas a cidadãos independentes para escolher o candidato a primeiro-ministro nas Legislativas de 2015, nas quais votaram cerca de 150 mil pessoas e em que António Costa derrotou António José Seguro