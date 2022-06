Marcelo sobre artigo de Cavaco Silva: "Vou ler, vou interiorizar e não vou comentar"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quinta-feira que ainda não leu o artigo do seu antecessor Aníbal Cavaco Silva dirigido ao primeiro-ministro, António Costa, mas que irá ler e interiorizar, sem comentar.

Enquanto passeava pela Festa do Livro nos jardins do Palácio de Belém, em Lisboa, com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, interrogado se já leu o artigo de Cavaco Silva publicado na quarta-feira de manhã no jornal 'online' Observador, o chefe de Estado respondeu repetidas vezes: "Não li".

Marcelo Rebelo de Sousa alegou que ainda não teve tempo, mas assegurou que não deixará de ler o texto do seu antecessor: "Ah, isso nunca perco. Eu aprendo sempre com os sucessivos presidentes da República. E aprenderei com os próximos, se estiver vivo muito tempo".