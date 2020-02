100 milhões de euros para melhorar saneamento

A empresa Águas do Algarve investiu recentemente mais de 100 milhões de euros para assegurar uma melhor manutenção e gestão de todo o sistema de saneamento da região algarvia.Foram contratadas, através de um concurso público, duas empresas especializadas para fazer este serviço, mas não está prevista qualquer mudança de infraestruturas já existentes ou a construção de novas.De acordo com a Águas do Algarve, os contratos com estas duas empresas foram assinados no passado dia 30 de janeiro. O setor classificado como Zona Nascente - Lote 1, no Sotavento algarvio, vai ficar a cargo da empresa Acciona, que vai agora ficar responsável pela gestão dos subsistemas de saneamento das águas residuais daquela parte da região: a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Almargem e também da ETAR de Faro-Noroeste.Do lado do Barlavento, classificada como Zona Poente - Lote 2, vai agora estar a cargo da empresa Be Water, que ficará responsável pela gestão das estações de tratamento de Lagos e também da de Albufeira Poente.Os preços contratualizados com as duas empresas foram de 41,7 milhões de euros e de 58,4 milhões de euros, respetivamente, totalizando pouco mais de 100 milhões de euros. Ambos os contratos têm um prazo global de sete anos."Com estas duas contratações vai haver mais recursos humanos, com mais capacidade, conhecimento e formação para operar estes sistemas", disse aofonte da empresa Águas do Algarve, que tem como objetivo garantir o abastecimento de água para consumo humanos e o tratamento de águas residuais da região algarvia.n