1100 toneladas de lixo retiradas dos montes em Braga

Cerca de 1100 toneladas de lixo foram recolhidas pelo Câmara Municipal de Braga em 34 locais identificados como ‘lixeiras’ ilegais, pela autarquia e pelas juntas de freguesia. Os trabalhos estão a decorrer e intensificaram-se na Semana do Clima. Mas o processo ainda vai a meio.

"Dos 34 locais identificados já foram retiradas cerca de 12 lixeiras, o que equivale aproximadamente a 100 camiões cheios, encaminhados para a Braval. Vamos realizar o restante trabalho de limpeza até final do ano e, se tivermos em conta o que temos encontrado, iremos seguramente ultrapassar as três mil toneladas de lixo recolhido, o que é um número bastante elevado e demonstra a necessidade de mais ações de fiscalização e sensibilização", explicou Altino Bessa, vereador do Ambiente.

O responsável lembrou que há "multas pesadas" para quem prevaricar, já que existem sistemas de recolha e acolhimento do lixo disponibilizados pela Agere e pela Braval. E deixa um apelo aos bracarenses: "Queremos que cada cidadão seja também um fiscal e denuncie os prevaricadores, sendo que a forma mais fácil de o fazer é identificando a matrícula das viaturas que estão a fazer deposição de lixos, se possível com fotografia".

O município de Braga vai também apelar às autoridades competentes, especialmente ao SEPNA da GNR (já que grande parte das ‘lixeiras’ se situa em áreas rurais), e às Juntas de Freguesia para que intensifiquem a vigilância nestas situações.

"O objetivo é erradicar as lixeiras em Braga e para tal é necessário sermos menos permissivos", finalizou.