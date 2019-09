1,2 milhões de euros para sede da Junta de Portimão

A Junta de Freguesia de Portimão vai investir cerca de 1,2 milhões de euros em obras de reabilitação da antiga casa da Nossa Senhora da Conceição, junto à Igreja Matriz, no centro de Portimão. O edifício faz parte do património histórico da freguesia e vai tornar-se a sede da autarquia. A intervenção poderá arrancar no início do próximo ano e os trabalhos deverão estar concluídos em pouco mais de um ano, ou seja, em 2021.Nas atuais instalações a maior preocupação diz respeito "à falta de acessos para pessoas com mobilidade reduzida", explicou ao CM Álvaro Bila, presidente da Junta de Portimão. O objetivo passa ainda por "manter a estrutura original do edifício", garantiu Álvaro Bila, tendo em vista a "preservação máxima do património".Esta componente cultural está relacionada com o facto de naquele edifício haver ruínas de uma casa do século XVI-XVII e ainda um poço da época romana. O autarca revelou que pretende "abrir um pátio interior com os vestígios arqueológicos visíveis".Uma área com 258 metros quadrados onde foram encontrados artefactos históricos, sendo que o acesso para o público será gratuito. A acrescentar há ainda um total de 670 metros quadrados que serão intervencionados referentes a duas zonas distintas de rés do chão das futuras instalações da sede da junta de freguesia portimonense."Se queremos lutar pela reabilitação temos de dar o exemplo", sublinha Álvaro Bila e afirma que "a falta de verbas impediu avançar mais cedo com as obras". O autarca sugere que no futuro as atuais instalações podem adaptar-se, por exemplo, a um posto turístico.