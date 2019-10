1335 bolsas atribuídas a alunos universitários no Algarve

O Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior atribuiu bolsas de estudo a 1335 estudantes de licenciaturas e mestrados da Universidade do Algarve (UAlg) no último ano letivo.

Segundo o CM apurou, cada aluno recebeu, em média, no ano passado, uma bolsa base superior a 1400 euros. O valor sobe para uma média de mais de 1600 euros, no caso do apoio incluir complementos, como por exemplo o pagamento de residência universitária e o benefício anual de transporte para alunos deslocados e a frequentar o programa Erasmus. O apoio atribuído pelo Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior totaliza mais de dois milhões de euros. Nos últimos dois anos letivos registou-se o maior número de pedidos de bolsas de estudo desde o ano letivo de 2012/13.

António Cabecinha, administrador dos Serviços de Ação Social da UAlg, confirmou ao CM que "os pedidos de apoio têm aumentado". Por essa razão, a instituição criou um regulamento do Fundo de Apoio Social "para alunos que por pouco não tiveram bolsa, se candidatarem até fevereiro do próximo ano".



Graça Rafael, coordenadora do Departamento de Apoio Social da UAlg, defende que "a ação social tem a missão de garantir o acesso igualitário à educação". A mesma responsável explica que "há alunos que sem as bolsas e sem o apoio da universidade não poderiam estudar".



As candidaturas para as bolsas podem ser feitas até maio do próximo ano. Para este ano, a UAlg tem um orçamento de três milhões de euros para ajudar os alunos no pagamento de alojamento, alimentação, saúde e outras necessidades.