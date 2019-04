Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

1,5 milhões de euros para arranjo de estradas em Portimão

Câmara vai avançar com intervenções em cerca de três dezenas de artérias degradadas.

Por José Carlos Eusébio | 09:57

A Câmara de Portimão vai avançar com um concurso para a realização de obras na rede viária do concelho, que inclui sobretudo a repavimentação de estradas e ruas degradadas que prevê um investimento de 1,3 milhões de euros.



Recentemente foi assinado um contrato de empreitada, no valor de 280 mil euros, igualmente para arranjo de estradas no concelho. No total, vão ser investidos cerca de 1,5 milhões de euros.



Serão alvo de intervenção cerca de duas dezenas de artérias e parques de estacionamento em Portimão e quase uma dezena na freguesia de Alvor, apurou o CM.



Do conjunto de intervenções programadas, destaque para a "a repavimentação da rua Infante Dom Henrique, entre a ponte velha de Portimão e o largo Gil Eanes", revela ao CM Filipe Vital, vereador com o pelouro das obras públicas. Esta é uma importante via de entrada na cidade, cujo piso está em mau estado.



Na zona das Sesmarias, uma via de ligação, junto ao Colégio do Rio, também vai ser arranjada. O seu estado de degradação tem vindo, aliás, a suscitar muitas queixas dos moradores.



"A estrada está muito perigosa e a provocar desgaste nos carros de quem a usa diariamente", segundo consta de uma queixa apresentada na Câmara de Portimão, a que o CM teve acesso.



Está ainda prevista a pavimentação da rua dos bombeiros voluntários e do parque de estacionamento. Em Alvor, o destaque vai para a pavimentação dos arruamentos na Torralta e na urbanização da Quinta Nova.



Está ainda prevista uma intervenção na urbanização do Quintão, cuja empreitada de 280 mil euros já foi assinada.