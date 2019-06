1,8 milhões de euros investidos para renovar mercados em Silves e Messines

Os mercados municipais de Silves e São Bartolomeu de Messines vão ser alvo de obras de requalificação orçadas em mais de 1,8 milhões de euros. Os concursos públicos das empreitadas já foram abertos pela autarquia silvense.No que diz respeito ao mercado de Silves, o projeto contempla a reabilitação total do edifício e a sua ampliação, com a criação, na parte superior, de uma zona de esplanada virada para o rio Arade e a instalação de um elevador exterior panorâmico. Será criado um novo espaço destinado a restauração e bebidas. A obra abrange a remodelação de todas as infraestruturas do mercado, das bancas de venda e dos pavimentos.Será efetuado o reordenamento da zona envolvente, com a proibição do estacionamento em frente ao mercado, exceto para cargas e descargas. Ao que apurou o, a Câmara de Silves já tinha lançado um concurso para a execução de obras no mercado, mas este não teve concorrentes. Por isso, a autarquia decidiu aumentar o preço--base de 880 mil euros para mais de 1 milhão de euros.Em relação ao mercado de São Bartolomeu de Messines, o investimento previsto é de cerca de 766 mil euros. O espaço também será sujeito a uma intervenção de fundo, com a criação de um espaço que poderá ser usado para atividades culturais e a instalação de um elevador interior. Está previsto ainda o fecho de uma rua adjacente ao trânsito, o que permitirá a instalação de esplanadas.As obras obrigarão ao fecho dos mercados por cerca de um ano, mas a autarquia irá procurar espaços alternativos para os comerciantes que operam atualmente naqueles espaços.