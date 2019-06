1800 voluntários retiram 420 kg de lixo das praias do Porto

A propósito das comemorações mundiais do Dia dos Oceanos, 1800 voluntários recolheram, este sábado de manhã, mais de 420 kg de lixo indiferenciado ao longo de 2,7 km - da praia das Pastoras à praia do Castelo do Queijo, no Porto.A iniciativa, organizada pelo aquário Sea Life, permitiu retirar dos areais 220 kg de embalagens, 90 kg de cordas de pesca e 10 kg de beatas, num total de 17 155 unidades.Trata-se, segundo a organização, da "maior limpeza de praia da história" da cidade do Porto."Limpámos todas as praias marítimas da costa atlântica da cidade do Porto e quase duplicámos os números de adesão. A afluência representa uma muito maior abertura para o tema dos oceanos e para a problemática do lixo e daquilo que consumimos", referiu Tiago Mogadouro, diretor de marketing do Sea Life.Filipe Araújo, vice-presidente da câmara com o pelouro da Inovação e Ambiente, também marcou presença.A iniciativa integra o programa ‘Semanas da Sustentabilidade e Conservação’ do Sea Life, que já dinamizou a palestra ‘As Cores que Protegem os Nossos Oceanos’, que ensinou aos mais novos os trâmites da separação de resíduos, e sessões de plogging - que consiste em correr e recolher lixo pelo caminho.A primeira decorreu a 20 de abril, em Vila Nova de Gaia, com mais de 30 pessoas e a recolha de 112 kg de lixo.A segunda foi em maio e a terceira, no próximo sábado, em Ribeira de Abade, Gondomar, pode também superar as expectativas.O aquário portuense celebra, este mês, uma década de existência.