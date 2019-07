Noite Branca de Braga à espera de meio milhão

Se este sábado já houve Noite Branca em Guimarães, Braga também aproveitou esta semana para lançar o evento homónimo que, porém, tem versão mais alargada - entre os dias 6 e 8 de setembro. A câmara espera cerca de 500 mil pessoas nos mais de 100 espetáculos para todas as idades."Na Noite Branca, Braga mostra a sua vitalidade e diversidade, reforça a perceção dos seus habitantes e visitantes como cidade cultural e reforça a ligação da comunidade aos seus principais equipamentos culturais", sublinha a autarquia.No programa, destaque, na sexta-feira, para nomes como Tiago Nacarato, Dino D’Santiago, Capitão Fausto, The Legendary Tigerman e Bons Rapazes, em diferentes palcos localizados na cidade bracarense.O dia seguinte tem Luís Represas, Sara Tavares, Diabo na Cruz e Glockenwise e o domingo está reservado para o espetáculo da Orquestra Sinfónica da Casa da Música.Mas há muito mais, com "reforço da programação de rua". Haverá novo circo, teatro, dança, bandas de rua, magia, instalações audiovisuais e cinema. "Os museus e espaços culturais estarão abertos durante a noite com programação para famílias e as praças da cidade estarão ocupadas com atividades artísticas.Para os mais novos, haverá um Espaço Infantil", acrescenta a câmara, lembrando o caminho em curso de afirmação como cidade criativa da UNESCO e como Cidade Europeia da Cultura.Tal como nos anos anteriores, os Transportes Urbanos de Braga criam três linhas específicas e a CP assegura bilhetes especiais a 2 euros nos comboios urbanos do Porto.