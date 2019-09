2,1 milhões de euros requalificam jardins da baixa de Olhão

A Câmara de Olhão pretende avançar com a obra de requalificação dos jardins Patrão Joaquim Lopes e Pescador Olhanense, na baixa da cidade, junto ao mercado municipal e à ria Formosa. O concurso público da empreitada prevê um investimento total de 2,1 milhões de euros."Será feita uma grande reformulação dos dois jardins, o que permitirá modernizar e melhorar as condições daqueles espaços, mas sem pôr em causa a sua identidade", segundo refere aoAntónio Pina, presidente da câmara.Além da plantação de mais árvores, está prevista a possibilidade da rega dos espaços verdes ser realizada através de "água proveniente da Estação de Tratamento de Águas Residuais", adianta o autarca.Em fevereiro deste ano, a câmara já tinha lançado o concurso da obra, mas o mesmo ficou deserto. O valor base era de 1,4 milhões de euros, o que não atraiu empresas interessadas.Agora, o preço aumentou para 2,1 milhões de euros (mais 700 mil €), acreditando António Pina que, desta vez, "haverá concorrentes", até porque a autarquia tentou perceber quais os valores praticados no mercado antes de avançar com o novo concurso. A obra é comparticipada em 1 milhão de euros pelo Fundo Ambiental.Está previsto um prazo de execução de 16 meses, podendo os trabalhos ser interrompidos no pico do verão, de forma a evitar transtornos numa altura de grande afluxo turístico.Já este ano, a autarquia concluiu a requalificação da avenida 5 de Outubro, também na baixa da cidade, obra que contemplou a plantação de meia centena de árvores.