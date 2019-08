2,17 milhões de turistas passaram pelo Algarve em seis meses

Em apenas seis meses, o Algarve já recebeu cerca de 2,17 milhões de turistas que ficaram alojados em unidades turísticas da região, o que se traduz num aumento de 9,3% no número de hóspedes. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e dizem respeito ao primeiro semestre do ano. No entanto, os empresários hoteleiros algarvios dizem que estes números são preliminares e não refletem a realidade.Segundo os dados do INE, entre janeiro e junho a região do Algarve recebeu mais 9,3% de hóspedes do que no mesmo período de 2018, o que representa mais 3,3% de dormidas e um aumento de 7,9% nos proveitos totais.De acordo com a Turismo de Portugal, nos primeiros seis meses do ano, visitaram a região algarvia "2,17 milhões de hóspedes", num total de 8,62 milhões de dormidas, o que representa um "retorno financeiro de 431 milhões de euros".O mercado interno contribuiu para esse crescimento com um aumento de 12,8% de hóspedes (num total de 592 mil) em relação ao mesmo período de 2018 e de 11,3% de dormidas (num total de 1,70 milhões).Quanto aos turistas estrangeiros, cresceram 8% em número de hóspedes (num total de 1,58 milhões) e 1,5% nas dormidas (6,91 milhões de dormidas). Contrariando os resultados dos últimos dois anos, de acordo com o Turismo de Portugal, o mercado britânico cresceu 6,8% no número de hóspedes (548,6 mil) e 1,9% nas dormidas (total de 2,64 milhões).A Associação do Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve "não se revê nestes números", porque "são dados preliminares e não refletem a realidade" revelou ao CM Elidérico Viegas, líder da estrutura hoteleira, que alerta para as "descidas significativas dos turistas alemães e holandeses".