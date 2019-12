250 Pais Natais mergulham no mar para ajudar carenciados

Cerca de duas centenas e meia de Pais Natais deram esta quarta-feira um mergulho solidário no mar, em Armação de Pera. O objetivo da iniciativa foi angariar fundos para apoiar famílias carenciadas - sobretudo as crianças - locais e ainda as da associação A Gaivota, de Albufeira.Isso mesmo foi referido aopor Lídia Guia, uma das organizadoras do evento, promovido desde há 16 anos pela unidade hoteleira Holiday Inn, que de ano para ano tem vindo a ganhar mais participantes. "Até temos hóspedes que escolhem esta altura para vir porque sabem que temos este evento e gostam de participar", referiu.Apesar do recente temporal que assolou o País, Lídia Guia revelou que o mergulho se faria sempre: "Se não fosse no mar, seria na piscina do hotel, mas felizmente está bom tempo e o mar não está muito frio, o que é ótimo", adiantou.Vários Pais Natais com quem ofalou confirmaram - já a caminho de um chocolate quente - que "a água do mar está boa" e sublinharam que esta é "uma boa maneira de ajudar quem precisa".Na sua maioria, os Pais Natais eram estrangeiros, mas também houve muitos portugueses, sobretudo residentes locais, que aderiram ao evento. A organização propunha, aliás, que cada aderente viesse com fato de banho e toalha e entrasse na água "para um mergulho ou, para os menos aventureiros, apenas para molhar os pés... mas tem de se molhar", referia.Aos hóspedes, a unidade hoteleira fornecia os fatos natalícios. A verdade é que foram muitos os que optaram não só por mergulhar, mas também por nadar um pouco. E prometem voltar para o ano.