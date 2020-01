2,6 milhões de euros para proteger a costa algarvia

Mais de 2,6 milhões de euros vão ser investidos em intervenções em cinco praias algarvias, nos concelhos de Portimão e Lagos, com o objetivo de combater a erosão e proteger a costa. As obras são comparticipadas a 75% por fundos comunitários.No concelho de Portimão, o projeto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) contempla o enchimento das praias do Vau, Três Castelos, Amados e Careanos com areia proveniente da praia da Rocha. Esta intervenção, que tem como objetivo minimizar o risco associado às arribas, através do aumento dos areais, vai custar mais de 1,2 milhões de euros.Entretanto, a Câmara de Lagos viu aprovada uma candidatura que tinha apresentado a fundos comunitários, através doPrograma Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, para a reabilitação e recuperação do cordão dunar da Meia Praia. Está em causa uma frente de mar com cinco quilómetros de extensão, entre o sapal da ria de Alvor e a ribeira de Bensafrim. O valor total do investimento é de quase 1,4 milhões de euros.O projeto inclui a construção de um passadiço de madeira sobrelevado e paralelo à linha de costa, que permitirá melhorar as condições de mobilidade pedonal e evitar que os banhistas passem por cima das dunas, preservando assim as mesmas.Esta intervenção, que implicou a celebração de um contrato de cooperação técnica com a APA, prevê também a criação de estruturas para a retenção da areia ao longo da praia, bem como a remoção de chorões, uma espécie de planta suculenta que tem vindo a invadir aquela zona costeira.