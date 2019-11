4350 voluntários vão plantar 42 mil árvores no Algarve

Cerca de 4350 voluntários, entre os quais 2800 alunos de várias escolas, vão participar na ‘Operação Montanha Verde 2019’, em que vão ser plantadas 42 mil árvores em oito concelhos da região, no domingo e segunda-feira.

A iniciativa vai decorrer este ano nos concelhos de São Brás de Alportel, Tavira, Olhão, Lagoa, Portimão, Monchique, Loulé e Silves. Segundo a organização, este ano vão participar na iniciativa quase 70 vezes mais voluntários do que na primeira edição do evento, em 2016. Entre os voluntários inscritos destaque para pessoas residentes na região do Algarve, estrangeiros, professores e alunos.





No segundo ano do evento, em 2017, participaram 355 voluntários. Já no ano passado 1265 pessoas distribuíram-se pelas zonas de Portimão, Monchique, Silves e Loulé.

O evento é organizado pelo Zoomarine com o objetivo de reflorestar zonas atingidas por incêndios. Esta participação recorde é para Élio Vicente, biólogo marinho do Zoomarine, sinónimo de uma "mudança de comportamentos positiva e responsável, havendo uma maior consciência" e também "vontade de agir para cuidar da natureza".



Nos primeiros três anos foram plantadas cerca 37 700 árvores. Este ano o número vai subir para as 42 mil. "Para o ano queremos passar de oito para 16 concelhos e vamos oferecer 84 mil árvores", adiantou ao CM Élio Vicente.



As inscrições já estão esgotadas para segunda-feira. No entanto ainda estão abertas para este domingo, mas apenas para os concelhos de Monchique, Portimão, Lagoa e São Brás de Alportel. As inscrições podem ser feitas no site oficial da iniciativa.