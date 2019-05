5,5 milhões para retirar o amianto de 33 escolas em Vila Nova de Gaia

Trinta e três estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Nova de Gaia vão ver o amianto ser retirado em breve. Trata-se de um projeto da câmara municipal, que irá investir um total de 5,5 milhões de euros.O concurso será lançado na próxima semana e existe a previsão de que este plano de remoção do amianto - substância considerada cancerígena - seja concretizado ao longo de três anos letivos."É um problema que tem de ser resolvido, não porque haja risco, mas porque o fibrocimento (placas passíveis de conterem amianto) também se degrada com o tempo. Temos de fazê-lo para evitar que isto se torne um problema", explicou Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da autarquia.As intervenções abrangem estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e também as EB 2/3 que estão a receber obras, como é o caso da escolas de Valadares, da Costa Matos e da Sophia de Mello Breyner. O custo será totalmente suportado pela autarquia, uma vez que o quadro comunitário não prevê fundos para este tipo de intervenção."Não aconteceu, mas, para nós, as questões das escolas são prioritárias, assumimos com o nosso próprio orçamento", adianta o autarca de Gaia.A câmara indica ainda que estas intervenções vão permitir uma melhoria geral nas condições destes estabelecimentos de ensino, que foram edificados na década de 1980."O projeto irá permitir levar a cabo, igualmente, uma otimização destes edifícios escolares, reduzindo os custos energéticos e permitindo a melhoria substancial do conforto térmico das escolas", avança igualmente a autarquia.