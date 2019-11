700 voluntários adotam rios e travam poluição em Lousada

O projeto ‘Lousada Guarda Rios’ já conseguiu envolver, num ano, cerca de 700 voluntários que adotaram à volta de 50 troços dos rios Sousa e Mesio, naquele concelho, realizando ações regulares de vigilância e limpeza das linhas de águas e das margens.A Câmara prevê que o número continue a aumentar. "O município é parceiro da população, corresponsabilizando toda a gente, mas sem apontar o dedo a ninguém", explicou Manuel Nunes, vereador do Ambiente.Na preparação do projeto, a autarquia definiu 127 troços dos dois rios (o Mesio é afluente do Sousa), cada um com 250 metros, que podem ser adotados pelos munícipes. Os interessados preenchem uma ficha de adoção e recebem formação teórica e prática ministrada por técnicos especializados, assim como um conjunto de equipamentos e um manual sobre a atuação no terreno.Uma das tarefas é promover patrulhas mensais. Nessas atividades, são, "muitas vezes", organizadas ações de limpeza de vegetação e do lixo. Até ao momento, sinalizou o vereador, "já foram recolhidos 6200 litros de todo o tipo de resíduos".As patrulhas também deram origem a 25 autos de contraordenação, uma vez que as irregularidades detetadas pelos voluntários são encaminhadas para as autoridades policiais, que também têm colaborado com o trabalho em curso.Manuel Nunes convida outros concelhos a replicarem a ideia, nomeadamente por onde passa o rio Sousa, a montante (Felgueiras) e a jusante (Penafiel e Paredes). O projeto em curso visa também a intenção de classificar o Sousa como Paisagem Protegida Local.