750 pessoas correm pela amizade entre Guimarães e Braga

Cerca de 750 pessoas participaram, este domingo de manhã, na quarta edição da Estafeta da Amizade, que liga Braga a Guimarães. Apesar da chuva, a prova - com 20 quilómetros de extensão - contou com 200 equipas e, como já é habitual, o valor das inscrições, de pelo menos 10 euros por equipa, reverte totalmente para a CERCIGUI e CERCI Braga.Na meta, a vitória foi entregue à equipa do Sp. Braga. Seguiram-se a Liferunners e em terceiro o V. Guimarães. Mas mais importante do que a vertente competitiva é o facto de a prova ser um exemplo de solidariedade."Há uma vertente solidária que deve ser tida em conta no apoio às CERCIS de ambas as cidades, sendo também uma competição fantástica do ponto de vista do desporto e do atletismo. Nesta causa, as duas cidades estão unidas porque assim conseguimos ser mais fortes. O essencial é mesmo promover a inclusão de pessoas e, através do desporto, poder contribuir para ajudar quem mais precisa", referiu Ricardo Costa, vereador do Desporto de Guimarães.Sameiro Araújo, vereadora do Desporto de Braga, lembrou que esta prova "surgiu de um compromisso entre as Câmaras de Braga e de Guimarães". "É uma estafeta que une os dois territórios e com objetivo totalmente solidário. É uma iniciativa de louvar pelas causas que estão envolvidas", sublinhou.O mau tempo não afastou o apoio aos participantes, com várias famílias a assistirem à passagem dos atletas. "É o mínimo que podemos fazer, já que todos se estão a esforçar neste iniciativa que apoia instituições importantes das duas cidades", comentou Maria Silva.