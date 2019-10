850 mil euros para fazer ciclovia de 5 quilómetros em Castro Marim

Valorizar o património natural, promover a atividade física, proteger o ambiente e atrair mais visitantes que apreciem a natureza e gostem de andar de bicicleta. São estas as principais justificações para o investimento de 850 mil euros na construção de uma ciclovia, entre Castro Marim e Praia Verde. O concurso para a execução desta via, com cerca de cinco quilómetros de ciclovia, já foi lançado pela Câmara de Castro Marim.

Segundo a autarquia, a empreitada tem um custo estimado de "850 000 euros mais IVA" e será construída ao longo da EN125-6, que liga Castro Marim e o IC27 à EN125 e à freguesia de Altura. As obras vão ser realizadas no âmbito de um "projeto de valorização da rodovia", que prevê o "alargamento e repavimentação" e "melhoria da drenagem".

A autarquia revelou que se está a tentar obter financiamento comunitário para a obra, através do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do Algarve. A vice-presidente do município e vereadora com o pelouro das Obras Municipais, Filomena Sintra, esclarece que "os trabalhos inerentes à valorização da EN125-6 não estão incluídos neste financiamento, por não se enquadrarem no plano de ação do mesmo".

Já a ciclovia que vai ligar Castro Marim a Vila Real de Santo António está "em fase de conclusão". A autarquia considera que "a criação de novas infraestruturas cicláveis pretende interligar-se às políticas desportivas e culturais e de desenvolvimento do concelho de Castro Marim, numa perspetiva de valorização do património natural, mas também do cultural e edificado".