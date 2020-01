Abate de árvores gera polémica em Vila Real

A intervenção na avenida Carvalho Araújo e o consequente abate de árvores estão a ser alvo de críticas em Vila Real, com a Quercus a falar em "destruição" com impactos ambientais e o PSD em "retrocesso". A câmara diz que o número de árvores até vai subir e acredita que a contestação cessará com o final da obra.Na passada segunda-feira, o município procedeu ao abate de árvores numa ação inserida no projeto de requalificação daquela que é a principal avenida da cidade, no valor de 1,9 milhões. "O que se verificou foi a destruição de uma avenida e de uma série de árvores. Foi uma ação do nosso município que vai ter consequências no ambiente", referiu Isabel Branco, do Núcleo Regional da Quercus.Entre os moradores há, através das redes sociais, quem também aponte o dedo à intervenção, mas também quem espere para ver. "Esperamos que esta intervenção seja para melhorar até porque, por exemplo, os passeios estão todos tortos e já precisavam de obra", vincou Manuel Alves, de 83 anos.Adriano Sousa, vereador do Urbanismo, diz que as críticas eram "previsíveis" e lembrou outros projetos contestados em que, depois de concluídos, cessaram as reclamações. "Somos a favor do ambiente e, por isso, das 57 árvores contabilizadas na avenida vão passar a existir 76", explicou."Aquilo que nós pedimos às pessoas mais céticas é que deem o benefício da dúvida e que esperem que a obra esteja feita", frisou. A mesma deverá estar concluída em 15 meses e, ainda segundo o vereador, vai "introduzir valores como as questões da inclusão, da sustentabilidade, ambiente e socialização".