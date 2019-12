Abate ilegal de árvores em Loulé está a ser investigado

Foi desde o final do mês de novembro e o início de dezembro que decorreram os trabalhos de gestão de combustíveis das linhas de eletricidade por parte da EDP na localidade de Quintã, na freguesia de Salir, em Loulé.Numa faixa de 6,5 quilómetros de comprimento e de 10 metros de largura foram "abatidos ou severamente podados" um total de 76 sobreiros e azinheiras protegidos, cuja autorização não chegou a ser dada pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF)."Nem todas a árvores estão condenadas, mas muitas dificilmente recuperarão", assumiu Castelão Rodrigues, diretor regional do ICNF, garantindo que estes trabalhos não foram autorizados e que já foi ordenado o embargo, sendo mesmo levantado um auto à empresa energética.Por sua vez, a EDP disse que a autorização ao ICNF tinha sido pedida em abril passado e "face à demora da resposta", os trabalhos avançaram. A empresa sustenta o ato com o "risco iminente para a segurança da rede elétrica" e que agiu consoante as suas obrigações legais.O Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR revela que foram feitas quatro denúncias relativamente a este caso. Numa investigação conjunta com o ICNF, agentes visitaram o local por diversos dias e identificaram os autores dos trabalhos.A denúncia foi feita por um proprietário florestal, que apresentou uma queixa no ICNF. Entretanto, 15 proprietários de terrenos na zona dizem ter sido afetados por estas podas.O ICNF vai investigar todo o caso e o próximo passo será ouvir testemunhas.