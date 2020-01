Os vários abatimentos na estrada municipal 1121-1, que liga Campo de Jales, em Vila Pouca de Aguiar, a outras localidades, obrigaram a que a autarquia encerrasse parte do troço desta via ao trânsito pelo perigo de derrocada, em novembro de 2019. Entretanto, esta semana, foi aprovada em Assembleia Municipal uma moção de censura perante "a falta de ação do Governo".Se, por um lado, a autarquia acusa o Estado de "inércia", uma vez que há registo de abatimentos desde 2015, por outro, a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) remete responsabilidades para a Empresa de Desenvolvimento Mineiro. A DGEG garante que "tem acompanhado assiduamente e encaminhado" para a empresa as "exposições apresentadas pelo município, dado que as ocorrências invocadas se incluem numa área concessionada sujeita ao regime jurídico de concessão do exercício da atividade de recuperação ambiental das áreas mineiras degradadas".Alberto Machado, presidente da câmara, diz que apesar de ter recebido "uma recomendação em fevereiro de 2019 para encerrar o troço", só o fez em novembro por entender que "a solução não é encerrar estradas e deixar as populações de três aldeias isoladas". O autarca acrescenta que "é preciso intervir e pôr em prática medidas que permitam perceber o que está a acontecer no solo e que, a partir daí, se faça a devida intervenção corretiva"."Há uma moradora em Campo de Jales que desde 2015 está impedida de usufruir do jardim devido aos tais abatimentos e, depois de várias queixas, a situação mantém-se", refere. A Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) vai apresentar em breve um plano de intervenção para a zona.