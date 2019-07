Aberto concurso para projeto da ponte-cais sul em Vale do Bispo

A Docapesca anunciou a abertura do concurso para o projeto da obra de reabilitação da ponte-cais sul do Porto da Baleeira, em Sagres, Vila do Bispo.Entretanto, conforme onoticiou, o Governo prometeu resolver até ao final de agosto o problema de acesso ao cais flutuante, que se arrasta desde outubro de 2018, depois de uma tempestade danificar a estrutura um mês após ter sido inaugurada."Pretende-se com este projeto preparar a reabilitação da superestrutura da ponte-cais e a execução de novas redes de infraestruturas, devido à degradação verificada nos elementos estruturais e nas redes de água e de eletricidade", explica a Docapesca. A empresa colocou 38 mil euros como preço-base para o concurso para a realização do projeto.Para a obra - cujo concurso, segundo o Ministério do Mar, deverá ser aberto no "segundo semestre" deste ano - está previsto um investimento de cerca de 1 milhão de euros. A conclusão da intervenção deverá ocorrer no início de 2021.Já em relação ao cais flutuante, em resposta a uma pergunta de Paulo Sá, deputado do PCP eleito pelo Algarve, o Ministério do Mar disse esperar que "até ao final de agosto" as condições de operacionalidade estivessem "restabelecidas".A tempestade provocou a "movimentação do pontão para além do raio de ação de funcionamento normal". O ministério explicou o atraso na reparação pela necessidade do fornecedor proceder a alterações do sistema, o que implica um aumento de custos.Foi necessário determinar a responsabilidade financeira sobre esse aumento de despesa o que, diz o Governo "só recentemente foi resolvido".