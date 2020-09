Abóbora de 696 quilos é a maior de Portugal

O segredo é muita dedicação e esforço", diz José Santos, que produziu a maior abóbora do País, com 696 quilos.E não contente com o feito, o algarvio, residente em Paderne (Albufeira), também cultivou na sua pequena horta uma melancia gigante, com 53,5 quilos, que também conquistou o primeiro lugar no II Concurso Internacional de Hortícolas Gigantes de Paredes ‘O Maior da Minha Aldeia’.Nesta competição, José Santos, que contou com ajuda de familiares, nomeadamente do primo Abel Santos, também obteve o segundo lugar, com uma abóbora de 609 quilos. Conseguiu ainda produzir a maior meloa, com 19,3 quilos.No ano passado, o barman que se dedica à agricultura nos tempos livres, já tinha produzido uma abóbora gigante, com 450 quilos de peso - que também ganhou o concurso. E para o próximo ano, definiu um objetivo ainda mais ambicioso."Vou tentar conseguir uma abóbora com 900 quilos. Há muita coisa que pode ser melhorada, porque aprendemos sempre com os erros. Mas o clima manda muito no resultado que se pode alcançar", refere aoo agricultor em part-time.A mulher, Cláudia Fernandes, conta que as abóboras gigantes são "o segundo amor" do marido, mas assume que também gosta do desafio. E acrescenta que José "quase não dorme, deita-se às 02h00 e levanta-se às 06h30". Como homenagem às avós, José Santos e a mulher batizaram as abóboras com os nomes de Isidora e Teresa.O produtor abriu as portas da sua propriedade a quem quisesse conhecer o resultado do seu trabalho. O destino final das abóboras deverá passar pela sua doação a instituições.