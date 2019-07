Abutres estão a dizimar rebanhos no Fundão

Em menos de dois anos, um criador de ovelhas do Fundão perdeu quase um terço do rebanho devido a ataques de abutres.As incursões destas aves na propriedade na freguesia de Vale de Prazeres já ocorrem há uma década, mas intensificaram-se a partir de outubro de 2017. "Desde essa data já perdi mais de 60 ovelhas em incontáveis ataques. Só no último mês foram seis as investidas das aves, que resultaram em mais seis animais mortos e 14 feridos", queixa-se Rui Mónica, proprietário da exploração.O empresário de 41 anos assegura que "cálculos por baixo, o prejuízo ao longo destes dois anos ronda os 50 mil euros, tendo em conta o valor de cada animal perdido e a quebra na produção de leite e, consequentemente, de queijo". Rui Mónica já alertou a Direção-Geral de Agricultura e Veterinária bem como o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), mas não tem gostado das respostas."O ICNF e quem o tutela estão em negação porque os responsáveis em Lisboa continuam a dizer que estas aves são necrófagas e que só se estarão a alimentar de carcaças mortas por outros animais. Mas há relatórios da GNR e dos próprios técnicos do ICNF que apontam para ataques de abutres nesta e noutras explorações", diz Rui Mónica.Segundo o empresário, "os ataques devem-se ao facto de o ICNF não estar a alimentar devidamente as colónias destas aves, o que faz com que se adaptem e comecem a matar para comer. E o pior é que poderão não reverter para os seus hábitos necrófagos". Ocontactou o ICNF, mas não foi possível obter esclarecimentos.