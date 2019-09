Academia do Braga fica pronta até ao centenário

Arrancam já em outubro as obras da segunda fase da Academia do Sporting Clube de Braga, que contempla a construção do edifício sede da SAD, do pavilhão Multiusos, do museu e megastore, de um hotel e de um miniestádio.O presidente do clube, António Salvador, disse aoque "se tudo decorrer sem sobressaltos, a Academia deve estar concluída até finais de 2021, ou seja, no ano do centenário"."Quando a segunda fase estiver concluída, o Sporting de Braga ombreará com os melhores da Europa ao nível de estruturas de formação e condições de trabalho", afirmou António Salvador, lembrando que "a aposta na formação é fulcral para o futuro do clube".Esta segunda fase da Academia vai custar cerca de 21 milhões de euros e transformará a estrutura de betão armado que existe junto ao Estádio Municipal, que era para ser uma piscina olímpica, num dos melhores pavilhões multiusos do País.Além disso, será edificada a sede da SAD, que, para lá dos serviços administrativos, incluirá também um museu, uma megastore e uma loja de apoio aos associados arsenalistas, um hotel-residência com 48 quartos e ainda um miniestádio, com capacidade para 2500 espetadores, onde jogarão regularmente a equipa B e a principal do futebol feminino.Concluída a Academia, num investimento superior a 32 milhões de euros, o futebol profissional terá toda a sua estrutura, desde os relvados, que serão onze, até ao ginásio ou aos serviços de fisioterapia, concentrada junto ao Estádio. Entretanto, será criada a Praça do Centenário, a ser inaugurada a 19 de janeiro de 2021, dia em que o clube faz cem anos.