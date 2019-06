Acesso às praias da Serra da Arrábida em Setúbal condicionado até setembro

O acesso às praias da Serra da Arrábida, em Setúbal, está condicionado desde este sábado e até dia 15 de setembro.Este é o segundo ano que a Câmara de Setúbal proíbe a circulação automóvel nos dois sentidos entre as praias da Figueirinha e do Creiro, para evitar congestionamentos de trânsito e estacionamento desordenado e garantir o acesso em situações de socorro. Entre as 8h00 e as 20h00, podem apenas circular veículos autorizados, de duas rodas, transportes públicos regulares, táxis e similares, autoridades e viaturas de emergência.Para garantir o acesso às praias, a autarquia disponibiliza, entre as 9h00 e as 19h30, autocarros gratuitos a cada vinte minutos entre a Figueirinha e o Creiro, com paragens em Galapos e Galapinhos. Existe também estacionamento na Secil, onde há autocarros a cada 20 minutos ao preço de 1 euro por pessoa.Está ainda interdito ao trânsito automóvel, entre as 8h00 e as 19h00, o troço a partir do cruzamento de acesso ao Portinho da Arrábida, sendo permitida a inversão de marcha junto da Casa do Gaiato, quando esgotada a capacidade de estacionamento do Portinho. É apenas permitida a passagem de residentes, transportes públicos e veículos de emergência.Se optar pelo transporte público, há ligações diretas por autocarro a partir das estações rodoviária e ferroviária de Setúbal e do Alegro para a Figueirinha, enquanto para a Praia de Albarquel há uma carreira com partida na Avenida Luísa Todi, defronte da Casa da Baía. Para o Creiro, há também uma carreira direta a partir de Brejos de Azeitão.