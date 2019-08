Acrobacias aéreas e corridas de drones animam o Festival Dunas de São Jacinto em Aveiro

Acrobacias aéreas, corridas de drones e simuladores de voo. Estas são algumas das principais atrações do Festival Dunas de São Jacinto, que arranca esta sexta-feira em Aveiro.O evento - que vai já na sua terceira edição - conta com um total de 18 espetáculos de música, artes performativas e animação de rua e de praia. Há ainda atividades desportivas como surf, paddle e canoagem, e iniciativas mais ligadas à natureza.A grande novidade este ano passa, no entanto, pelos ‘Flyboards Show’. Quatro artistas internacionais vão usar dispositivos para serem impulsionados no ar através das forças da água. Estes espetáculos, que serão acompanhados de sistemas de laser e música, decorrem todas as noites às 00h00 em plena baía de São Jacinto. Esta sexta-feira irá também decorrer um espetáculo aéreo, que vai envolver cerca de uma dezena de aeronaves.Como atrações musicais, destacam-se este ano as atuações de ProfJam, Wet Bed Gang e Fernando Daniel. Estas atuações vão decorrer no palco principal, mas há um segundo palco com muitos outros eventos, localizado no areal.O festival representa um investimento de cerca de 170 mil euros, sendo que a autarquia tem expectativas muito elevadas para este ano. Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, frisou que que acredita que esta será "a melhor edição de sempre".Durante o evento, que tem entrada livre, serão disponibilizadas travessias de ferry a metade do preço. O transporte fluvial é assegurado entre o Forte da Barra e São Jacinto, sendo que os horários também são alargados. A última travessia será feita às 01h30.