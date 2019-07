Aeródromo municipal de Vila Real fecha após abatimento

O aeródromo de Vila Real foi esta terça-feira encerrado pela câmara, por tempo indeterminado, após ter sido detetado um abatimento no piso da pista, que coloca em causa a segurança dos aviões.



Os helicópteros poderão, no entanto, continuar a utilizar as instalações. A Proteção Civil já indicou, entretanto, que os dois aviões médios anfíbios de combate a incêndios florestais ali colocados foram já reposicionados em Viseu.

"Há possibilidade de um abatimento na zona central da pista porque existe uma linha de água que passa por baixo dela. Essa linha de água tem erodido os sedimentos que estão debaixo da pista e, havendo esse perigo, não nos resta mais nada do que encerrar a pista por tempo indeterminado", explicou esta terça-feira o presidente da autarquia.



Rui Santos indicou que foram realizados ensaios técnicos e uma avaliação por firmas independentes, que "comprovaram uma fragilidade do solo que sustenta o piso da pista devido à travessia transversal de uma linha de água em profundidade".

O autarca referiu que este problema só pode ser solucionado com uma intervenção "a fundo". "É uma obra que implica a escavação do local em pelo menos sete ou oito metros de profundidade, a implementação de drenos para escoamento das águas e que custa cerca de 400 mil euros, valor que não está previsto no orçamento municipal", adiantou o autarca.

Já o grupo Sevenair, que detém a companhia Aerovip, responsável pela ligação aérea entre Bragança e Vila Real, informou esta terça-feira que o aeródromo vai estar encerrado a aviões até ao próximo dia 15 de agosto, "por motivos de inoperacionalidade".