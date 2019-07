AgitÁgueda de regresso com aposta na inclusão

O festival "mais colorido" de Portugal começou este sábado e Águeda já está pronta para viver um total de 23 dias de muita música e atividades gratuitas para pessoas de todas as faixas etárias. Este ano, a grande novidade do AgitÁgueda é a inclusão, já que alguns concertos vão ter interpretação em língua gestual portuguesa."Queremos que todos possam desfrutar do evento e temos trabalhado para, ano após ano, criarmos condições para que tal aconteça. Estou certo de que, com o empenho de todos os envolvidos, desde a organização aos parceiros, aos bares, associações e etc., o AgitÁgueda 2019 será um sucesso", resumiu Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda.Até 28 de julho, último dia do festival, vão passar pelo palco do AgitÁgueda bandas nacionais e internacionais de grande prestígio, dos quais se destacam Luís Represas e Orquestra Filarmónica 12 de Abril, Ermicida, Rita Guerra e Banda Alvarense, os Calema, Gipsy Kings by Diego Baliardo e ainda o brasileiro Vitor Kley. Haverá também uma área AgitaKids, destinada aos mais pequenos, a Feira de Artesanato e vários DJ.Mas a animação não se vai prender ao recinto do festival. Ao longo de todo o evento, vão acontecer, pela cidade, diversas iniciativas de animação de rua, e, dessa maneira , desenvolver e apoiar o comércio local, assim como contribuir para a própria promoção do concelho enquanto destino turístico. "Desde maio que a energia está a aumentar, o comércio a preparar- -se e as ruas a ficarem cada vez mais cuidadas. É importante que quem nos visita se sinta acolhido e integrado", explicou ainda o mesmo autarca.