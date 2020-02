Agricultores de Gouveia revoltados com estragos de javalis

Centenas de agricultores do concelho de Gouveia estão desesperados com os prejuízos causados pelos javalis. O problema persiste há mais de 10 anos, sobretudo na zona limítrofe do Parque Natural da Serra da Estrela, sem que se consiga encontrar solução."Antes a população de javalis era controlada pela caça, mas hoje não se pode caçar e eles reproduzem-se sem controlo. Durante o dia refugiam-se na reserva e à noite invadem os terrenos", explica Carlos Duarte, residente em Moimenta da Serra, que já perdeu milheirais e vinhas para os animais. O agricultor, de 53 anos, já teve de abandonar os terrenos mais próximos da encosta e assegura que "dezenas de vizinhos já deixaram a agricultura de vez".É o que pondera fazer Ana Torres, de 71 anos, que já perdeu várias colheitas. "Produzia fruta e legumes para consumo da família. Agora não consigo ter nada e tenho de gastar dinheiro para nos sustentar", queixa-se.João Dinis, da Confederação Nacional de Agricultura (CNA) diz ser "impossível determinar os prejuízos porque se trata de agricultores que, na sua maioria, cultivam para consumo próprio". O responsável diz que conseguir indemnizações também não é simples: "A lei estipula que sejam as associações de caça a indemnizar os agricultores, mas estas não têm dinheiro".A solução, defende, "seria o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas assumir esse encargo já que recebe anualmente 11 milhões de euros provenientes das licenças das associações de caça e dos caçadores". Na última semana, os lesados reuniram com a CNA. No encontro foi formada uma comissão de lesados que está a preparar uma petição pública.