Água em garrafões para moradores resistentes do prédio Coutinho

O advogado dos moradores que resistem à ordem de despejo do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, admitiu este sábado que alguns dos seus clientes não concordam com o valor das indemnizações propostas pela Viana Polis.Vellozo Ferreira garante que, ainda assim, "esse não é o ponto central da oposição, mas como é evidente essa é uma vertente que não se pode descurar".Admitiu que os valores "também estão em cima da mesa" no processo negocial que se iniciou com a visita do presidente da Câmara de Viana do Castelo, na sexta-feira passada, aos moradores que se recusam sair do prédio Coutinho.José Maria Costa afirmou aos jornalistas, após ter estado no prédio, que existia um "pré- -acordo com um casal", mas este sábado, da janela do segundo andar, o casal Fernando e Fernanda Rocha garantiram que "não houve acordo nenhum"."Ficamos aqui até nos obrigarem a sair. Só quando vierem cá acima buscar-nos", garantiu o casal de idosos que, há seis dias, resiste a ordem de despejo e que se mantém no Edifício Jardim, apesar de não ter alimentos, água, luz ou gás.Este sábado de manhã, a câmara municipal mandou entregar no prédio seis garrafões de água. O advogado garante que "é o mínimo que se pode exigir numa sociedade democrática e num estado de direito"."É inadmissível que em pleno século XXI se mantenham idosos e doentes sequestrados e privados de água e alimentos", atirou Vellozo Ferreira, sublinhou ainda que o processo está longe de estar fechado e garantindo que "não existe nenhuma ordem judicial que obrigue os moradores a saírem".Refere o causídico que o que está a vigorar é uma intimação da Viana Polis para os moradores abandonarem as suas casas.