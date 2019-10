Albufeira amplia redes de água e saneamento

A Câmara de Albufeira pretende avançar até ao final do corrente ano com obras no valor de "mais de 4 milhões de euros na ampliação e modernização das redes de abastecimento de água e saneamento básico", revela aoJosé Carlos Rolo, presidente da autarquia. Serão construídos mais de "40 quilómetros de redes subterrâneas".De acordo com o autarca, as obras abrangem "as quatro freguesias do concelho" e têm como objetivo "dar uma resposta efetiva às necessidades sentidas pela população". São executadas de forma faseada de forma a "causar o mínimo de incómodos possível às pessoas", adianta José Carlos Rolo.Uma das principais obras programadas diz respeito à construção da rede de saneamento básico na "parte norte de Paderne", explica o presidente da câmara. Esta zona do interior do concelho ainda não é, em grande parte, servida pela rede pública de esgotos.Entretanto, foi concluída recentemente uma intervenção no Caminho do Páteo - Guia, destinada à ampliação da rede de abastecimento de água em aproximadamente 600 metros e da rede de águas residuais domésticas em 180 metros. Foi também pavimentada a estrada. O investimento realizado pela autarquia ultrapassou os 90 mil euros.Entretanto, encontra-se neste momento em curso uma intervenção na rede de água do subsistema sul poente de Vale da Ursa e Ilha da Madeira (primeira fase). A empreitada, com um custo de mais de 119 mil euros, consiste na ampliação da rede em cerca de 500 metros, sendo ainda efetuada a pavimentação do caminho.